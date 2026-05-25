Начинающих и возрастных водителей в России могут ограничить в правах

В России вновь обсуждается поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Такой пункт прописан в плане мероприятий, утвержденных правительством, по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Планируется, что соответствующий законопроект в МВД должны разработать уже в следующем году.

© Российская Газета

Идея в России не новая. И уже лет пятнадцать то всплывает, то пропадает. Но еще ни разу не доходила до воплощения хотя бы в проекте какого-либо нормативного акта. Однако теперь она закреплена в правительственном плане.

Накануне эту тему также обсудили на круглом столе на научно-практическом форуме "Вместе за безопасность на дорогах". Заместитель начальника отдела Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Николай Амелин сообщил, что сейчас этот вопрос прорабатывается, изучается зарубежный опыт.

По его словам, у нас количество аварий по вине начинающих водителей регулярно снижается. Но такое сочетание, как начинающий и молодой, показывает не очень хорошие тенденции. Напомним, что начинающими у нас считают водителей со стажем до двух лет. А молодыми - с возрастом до 25 лет. Так вот порядка 70% аварий среди начинающих приходится именно на этот возраст. Оно и понятно: получив права, молодой человек считает себя уже опытным водителем. Высокая самооценка, страсть к риску, желание покрасоваться перед знакомыми, да и просто неумение здраво оценивать ситуацию на дороге приводят к трагичным последствиям.

Именно по этой причине во многих странах установлены ограничения по управлению автомобилем для начинающих водителей. Где-то глобальные, где-то точечные. Из глобальных можно привести пример Израиля. Там, получивший права, первый год может выезжать на дороги только с опытным водителем. И только после такой стажировки получит право ездить самостоятельно.

В Германии после сдачи экзамена начинающий водитель получает временные права. В течение двух лет он не должен попадаться за частые или серьезные нарушения правил. А если попадется, то действие прав приостанавливается, а водитель отправляется заново сдавать экзамены.

Кстати, когда-то и у нас собирались ввести такую систему. Но отказались от этого. Объяснение простое. Получил человек права, положил их на полку. Два года прошло - штрафов нет, можно свободно ездить по дорогам без всяких ограничений.

Точечные ограничения - это запрет начинающим водителям перевозить пассажиров, запрет на движение ночью и даже ограничение максимальной скорости передвижения.

Но на каких вариантах поэтапного допуска к управлению остановится МВД, пока неизвестно.

Кстати

Также у нас регулярно поднимается тема об ограничении права управления для водителей в возрасте 65+. К счастью, до реализации этих идей дело не доходит. Но на упомянутом форуме поднималась и эта тема.

Заместитель генерального директора НИИАТ Александр Чубаков очень обстоятельно объяснил, почему водители в возрасте на дорогах вовсе не так страшны, как их представляют. В отличие от молодых они не склонны к риску. Да, с возрастом замедляются реакции, ухудшается зрение. Именно поэтому они ездят гораздо более осторожно.

Как показывает практика, большинство из них получает средние и тяжкие травмы, а также погибает на дороге не за рулем, а в качестве пешеходов или велосипедистов.

Кстати, о тяжести последствий. С возрастом увеличивается хрупкость костей. Поэтому в аварии, в которой молодой человек получает лишь ушиб (не учетная авария), пожилой получает перелом (учетная). Вот и создается впечатление, что они чаще попадают в ДТП.

Однако Александр Чубаков считает, что все-таки срок периодичности медицинского осмотра для возрастных водителей надо снизить.