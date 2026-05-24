Кроссоверы за 30 тысяч: Chrysler двигается в сторону бюджетности

Chrysler готовится к масштабному обновлению. Вместе с минивэном Pacifica, который сегодня стоит от 41 500 долларов, до 2030 года на рынок выйдут сразу три новых кроссовера. Их названия уже известны: Airflow, Arrow и Arrow Cross. Но главное не в этом. Одна из новинок получит ценник от 25 до 30 тысяч долларов, что для бренда станет возвращением в доступный сегмент после десятилетнего перерыва - с тех пор как сняли с производства модель 200. Первым представят среднеразмерный Airflow на современной платформе STLA One.

© За рулем

Две другие модели, Arrow и Arrow Cross, построят на проверенных европейских платформах, что позволит сдержать стоимость. Компания обещает несколько вариантов двигателей на выбор. Все три кроссовера расположатся в линейке ниже Pacifica и должны поднять годовые продажи Chrysler примерно на 60% – до 225 тысяч машин.

В Stellantis подчеркивают, что Chrysler остается важным брендом, а в основе всех будущих моделей лежат практичность, надежность и долговечность. Ставка сделана на простые и понятные автомобили для повседневной жизни. Никаких излишеств – только функциональность.