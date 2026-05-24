Секретный прототип нового Land Rover Defender засветился на тестах

Инженеры Land Rover вывели на легендарную «Северную петлю» Нюрбургринга засекреченный прототип Defender – британский внедорожник готовят к серьезному обновлению, премьера которого ожидается в 2027 году. Машину тщательно укутали в камуфляжную пленку, но ключевые детали все равно бросаются в глаза. Например, шноркели – их расположили вдоль передних стоек, прямо у крыши.

Такое решение явно не для красоты: инженеры стремятся поднять воздухозаборники как можно выше, чтобы внедорожник мог форсировать глубокие броды без риска зачерпнуть воду в двигатель. Заодно в глаза бросаются заметно расширенные колесные арки – намек на более агрессивную «обувь». Но главная интрига, судя по слухам, скрывается под капотом.

Источники утверждают: новинке пророчат 4,4-литровый битурбированный двигатель от BMW. Отдача – 635 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Если это правда, перед нами самый мощный Defender за всю историю марки. Ничего подобного британцы раньше не предлагали. Кстати, об изменениях и внутри.

На ранних прототипах журналисты уже подглядели салон: задний ряд там превратили в два раздельных кресла, то есть машина станет четырехместной.

Выходит, Land Rover планирует заметно расширить гамму модификаций, чтобы угодить и любителям скорости, и фанатам настоящего офф-роуда.