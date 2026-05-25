Автоюрист объяснил, что грозит "мажору" из Нижнего Новгорода после ДТП

Дорожное происшествие на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде быстро перестало быть просто сводкой ГИБДД. По Сети разлетелись кадры, как виновник аварии откровенно смеется и над случившимся, и заодно над всеми теми, кто стал зрителем этих видео. Кроме того, у него обнаружился целый шлейф штрафов за нарушения и уклонение от наказания.

Водитель желтого кабриолета Mercedes-Benz SL не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил иномарку Kia. От удара вторую машину развернуло, после чего она врезалась в Nissan. Сам кабриолет, потеряв колеса, вылетел на бордюр и повредил его. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, все машины получили исключительно механические повреждения.

Во время составления протокола водитель кабриолета, местный мажор Сергей Корнилов, шутил и отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Однако дальнейшее развитие событий показало, что рядовой аварией здесь не пахнет. На молодого человека составили сразу четыре административных материала по статьям 12.26, 12.15, 12.37 и 12.33 КоАП РФ. Элитный Mercedes у водителя изъяли и отправили на специализированную стоянку. В полиции позднее уточнили, что за прошлый и текущий годы на этого автолюбителя был составлен 161 административный материал, причем 51 из них - по статье 20.25 КоАП РФ, то есть за уклонение от исполнения административного наказания. Общая сумма штрафов, накопившихся с 2025 года, составила 719 тысяч рублей, и около трети этих взысканий нижегородец не оплатил в установленный законом срок. Впрочем, сейчас, как пояснили в ведомстве, штрафы он все же погасил, а вот окончательное решение по эпизодам с уклонением будет принимать суд.

Цифры и протоколы говорят о систематическом нарушении закона, а поведение молодого человека после аварии вызвало у нижегородцев уже откровенное возмущение. В социальных сетях моментально разлетелись кадры, снятые на месте происшествия и потом в ресторане.

Обращаясь к тем, кого он презрительно именовал "нищетой", с вызовом рассказал, что просто купит себе еще один такой же автомобиль. "Похудел миллионов на пять, но ничего страшного, еще купим! Нищета! Не обижайтесь, пожалуйста, что вы не можете позволить себе такую машину! Все прекрасно! Всего хорошего!" - изгалялся Корнилов в ряде видео, размещенных в социальной сети.

Ситуацию для "Российской газеты" прокомментировал автоюрист Сергей Кузин, который объяснил, что реально грозит молодому водителю прямо сейчас и в перспективе. По словам эксперта, при всем богатстве набора административных статей непосредственные последствия этого конкретного ДТП могут оказаться не столь суровыми, как ожидает общественность, и скорее всего Корнилов отделается штрафом.

- Если в течение года после истечения срока лишения прав он попадается пьяным за рулем, то есть пройдет срок лишения, потом еще год, и в течение всего этого времени будет повторное вождение в пьяном виде, это будет уже уголовная статья 264.1. При самом легком составе это лишение свободы на срок до двух лет, - пояснил Сергей Кузин.

Но при этом, по словам эксперта, у правоохранителей есть немало рычагов, чтобы обезопасить общество от опасных привычек мажора:

- Есть административная статья "Мелкое хулиганство". Второе - "Неисполнение законных требований сотрудника полиции", третье - две уголовных статьи: это "Оскорбление сотрудника полиции" и "Причинение вреда здоровью представителя власти". То есть статей в Уголовном кодексе более чем достаточно.

У этой истории есть и еще один парадоксальный слой. Компания, связанная с семьей молодого человека, специализируется на выпуске автомобилей скорой помощи, машин для МВД, МЧС, школьных автобусов и транспорта для маломобильных граждан, преимущественно дорабатывая автомобили ГАЗа, УАЗа и "АвтоВАЗа". Дела у фирмы идут успешно: в 2025 году выручка компании составила 16,02 млрд рублей при активах в 7,87 млрд рублей, тогда как еще в 2024 году показатели были скромнее.

Отец наследника, основатель этого дела, ушел из жизни 25 августа 2024 года в возрасте 65 лет. Знакомы Сергея Корнилова сообщают, что проблемы с алкоголем у него начались после смерти отца. И, похоже, еще не закончились.