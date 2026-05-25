Range Rover представил спецверсии Westminster и Battersea

Компания Range Rover представила две новые спецверсии своих внедорожников — Westminster и Battersea, названные в честь знаменитых районов Лондона. Это продолжение серии эксклюзивных модификаций, посвящённых британской столице: ранее бренд уже выпускал лимитированные серии в честь таких мест, как Сохо, Мейфэр, Вест-Энд, Белгравия, Челси и Карнаби-стрит. Внешне новинки отличаются уникальными цветами кузова: для Westminster выбрали оттенки Sanguinello Orange с чёрными акцентами, а Battersea доступна в Lantau Bronze с контрастными элементами Executive Pack. Оба варианта базируются на моделях Range Rover Velar и Range Rover Sport. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Под капотом Westminster используется 250-сильный дизельный двигатель D200, тогда как Battersea оснащается 245-сильным бензиновым мотором P250. Внутри автомобилей добавлены специальные шильдики и логотипы, указывающие на принадлежность к лимитированной серии. Такая стратегия позволяет производителю поддерживать интерес к своим моделям, подчёркивая связь с культурными и историческими символами Лондона.