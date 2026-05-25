Jeep Compass 2026 провалил боковой краш-тест

Кроссовер Jeep Compass второго поколения 2017 года не смог продемонстрировать убедительные результаты безопасности в свежих тестах Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS), которые обновили боковой краш-тест. Испытание показало, что возраст платформы MP начала сказываться: машина заработала оценку Marginal (посредственно) из-за слабой защиты торса и таза водителя. Манекен заднего пассажира тоже зафиксировал риски травм, что особенно критично для семейного автомобиля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Во фронтальном тесте с умеренным перекрытием не все гладко: защита от хлыстовых травм оценена как Acceptable, но у заднего пассажира отмечен вероятный риск для головы, шеи и грудной клетки. Ремни при этом сработали правильно. Светодиодные фары рефлекторного типа с автоматическим дальним светом тоже получили Acceptable — инженеры IIHS указали на недостаточную видимость в некоторых сценариях как для ближнего, так и для дальнего света.

Системы предотвращения фронтальных столкновений показали Mixed-результаты: в разных тестах — Marginal и Acceptable. Напоминания о ремнях и удобство креплений LATCH для детских кресел — также Marginal. Jeep, осознавая проблемы, уже готовит следующее поколение на платформе STLA Medium от Stellantis, связанное с европейскими моделями Peugeot и Citroen. Однако выпуск американской версии ожидается не раньше конца 2027 года (модельный 2028 год), а пока на рынке остается старый Compass.

Актуальная версия 2026 года стоит от 29 550 долларов, оснащена 2,0-литровым турбомотором на 200 л.с. и 300 Нм (заявлено как лучшее в классе среди стандартных моторов), полным приводом и внедорожным имиджем. Но краш-тесты демонстрируют, что старая архитектура достигла предела по безопасности, и покупателям за почти 30 тысяч долларов стоит ждать обновления.