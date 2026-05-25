Lexus допустил полностью электрическое будущее F-Sport

В Lexus намекнули, что будущие спортивные версии могут отказаться от бензиновых двигателей в пользу электромобилей. Кохэй Тиаси, главный инженер нового Lexus ES, сообщил, что лично отдает предпочтение чистому электричеству, а не гибриду, как основе для F-Sport. По его словам, электропривод обеспечивает мгновенный крутящий момент и точный контроль мощности.

К примеру, в модели ES500e система при определённых условиях способна отдавать всю мощность на задние колёса, пусть и без прямого управления водителем — это намекает на потенциал спортивных настроек. Именно поэтому Lexus пока не спешит выпускать отдельный ES F-Sport: ES500e, как считает инженер, уже покрывает многие запросы, которые ранее ассоциировались с такой модификацией. Запуск еще одной версии на старте лишь усложнил бы модельный ряд.

Подобный переход знаменует смену курса: марка, когда-то знаменитая атмосферными V8 и громкими оборотами, теперь делает ставку на программное обеспечение, батареи и гибкое распределение момента. Означает ли это, что F-Sport станет менее эмоциональным — вопрос открытый, но, возможно, компания сделает упор на иные ощущения: точность реакций, заднеприводные настройки и мгновенную отдачу взамен привычного спектакля двигателя. Примет ли это аудитория, помнящая звучание прежних F-моделей, покажет время.