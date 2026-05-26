Автоэксперт оценил повышения скоростных лимитов на части трасс

В России всё чаще говорят о том, что скоростные ограничения на некоторых трассах пора менять. Новые дороги позволяют ехать быстрее, но лимиты остались на уровне прошлых лет. Пересмотр скоростных лимитов в беседе с 360.ru также поддержал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

С идеей обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он объяснил, что современные машины стали безопаснее, а тормоза — эффективнее, но разрешённая скорость не выросла. На некоторых участках планку, мол, можно поднять.

Как это может работать? ИИ проанализирует, насколько интенсивно движение, как часто случаются аварии и в каком состоянии дорожное покрытие. На основе этих данных нейросеть определит участки, где повышать лимит не опасно.

Кадаков отметил, что новые платные трассы в России по своим характеристикам не уступают немецким автобанам — их строили с расчётом на высокую скорость, но ограничение часто стоит 90 км/ч вместо возможных 110−120. Кадаков добавил, что даже при лимите 150 км/ч не все будут так быстро ездить — многие выберут 120−130 из-за расхода топлива, износа шин и личного комфорта.

Главное, по мнению эксперта, — начать сам процесс пересмотра.