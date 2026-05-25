В России установлен новый рекорд по продажам легковых автомобилей

По итогам недели с 18 по 24 мая 2026 года на российском авторынке сохраняется ровная динамика без резких колебаний, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат»Сергей Целиков. По его словам, за этот период продано 25,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 1,4% больше, чем неделей ранее, и на 16,4% превышает показатель аналогичной недели прошлого года.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) остался практически на уровне предыдущей недели — 1,1 тыс. штук (-0,3%). Однако по отношению к прошлому году динамика по-прежнему отрицательная: минус 28,5%.

В сегменте грузовых автомобилей реализовано 888 единиц. Рост к предыдущей неделе составил 6%, при этом легкое снижение (-1,7%) зафиксировано по сравнению с 21-й неделей прошлого года, отметил эксперт.

Остальные сегменты также не преподнесли сюрпризов. Эксперты отмечают: всё ровно, предсказуемо и гораздо более прогнозируемо, чем год назад.

Ожидания по итогам месяца чуть ниже апрельских показателей. По легковым автомобилям рынок, вероятно, останется в пределах 110 тыс. единиц. В сумме по коммерческой технике (LCV и грузовики) будет реализовано около 10 тыс. единиц, сказал Целиков.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

