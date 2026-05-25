В РФ продают Toyota Yaris Cross от 1,35 млн рублей

Рынок японских машин, поставляемых в Россию по параллельному импорту, пополняется каждый месяц, теперь россиянам вновь доступны компактные кроссоверы Toyota Yaris Cross 2026 года. Машину можно приобрести под заказ в столице Приморья по цене от 1 350 000 рублей.

Важно подчеркнуть, что все представленные экземпляры имеют правый руль и полный привод.

Дешевле всего машину предлагает частное лицо из Владивостока. За указанную сумму клиент получит Yaris Cross в комплектации Urbano, в которую входят комбинированная отделка сидений, 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары и фонари, электроподогрев боковых зеркал, заднего стекла, руля и передних сидений.

Согласно объявлениям, другие компании из Владивостока предлагают новые полноприводные Yaris Cross за 1 440 000-1 790 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и бесступенчатым вариатором Direct Shift. Данная маломощная связка дает возможность воспользоваться льготным утильсбором.

Toyota Yaris Cross построен на модульной платформе TNGA-B. Размеры модели: длина - 4180 мм, ширина - 1765 мм, высота - 1565 мм, колесная база - 2560 мм.

