30 лет Mercedes-Benz Actros: история легендарного грузовика

Легендарный грузовик Mercedes-Benz Actros празднует 30-летний юбилей: первое поколение модели дебютировало в 1996 году, чтобы сменить серию Mercedes-Benz SK. Новинка сразу задала новые стандарты в классе тяжелых грузовиков: Actros стал первым серийным автомобилем, оснащенным дисковыми тормозами на всех колесах, а также системой Telligent с электронным управлением, объединявшей тормозную, трансмиссионную и ходовую части. Об этом сообщает издание speedme.ru. Спустя три года машина получила награду «Грузовик года». В 2003 году стартовало второе поколение — Actros MP2, которое отличалось рядом инноваций.

Новая версия первой в мире среди серийных грузовиков оснащалась активным круиз-контролем, работающим с помощью радара. Кроме того, на Actros MP2 появились электропневматические тормоза и более мощная тормозная система с функцией поддержания постоянной скорости на спуске. За ним последовало обновление MP3 в 2005 году, которое также ввело дополнительные опции безопасности. Уже в четвертом поколении Actros завоевал новый титул «Грузовик года» в 2012 году. В 2018-м свет увидел пятый «Актроc» со сдвоенными фарами и радикально переработанным дизайном, а также головным светодиодным светом и множеством систем помощи водителю, включая частично автономное вождение. В 2025 году в линейке появился электрический eActros 600 с запасом хода 500 км, однако традиционный Actros L также продолжает выпускаться. Эволюция модели затронула все аспекты от кабины и мостов до полностью светодиодных фар.