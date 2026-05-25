Прошла премьера городского автобуса КаВЗ повышенной вместимости

Курганский автобусный завод (КаВЗ) представил обновленную версию городского автобуса повышенной вместимости КаВЗ-4270.

Такие автобусы ориентированы на маршруты с интенсивным пассажиропотоком и вмещают до 90 пассажиров.

В новинке предусмотрен полунизкопольный кузов пониженный уровень пола в передней и средней части (320-340 мм от уровня дороги). Такая компоновка облегчает посадку и высадку, особенно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан.

Новая версия КаВЗ-4270 отличается также наличием накрышного кондиционера и водительским местом закрытого типа (оборудованным специальной перегородкой), выяснил Motor.

В кабине установлено пневматическое кресло с подогревом и эргономичными складными подлокотниками, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка и солнцезащитные шторки пантографного типа.

По технической части перекалибрована подвеска, усовершенствована тормозная система и автоматическая коробка передач. На выбор предлагаются два варианта рядных "шестерок" - дизельный агрегат ЯМЗ мощностью 210 л.с. или газовый мотор Yuchai отдачей 214 л.с.