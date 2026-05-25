В России может появиться седан Kia из Узбекистана

В одной из стран СНГ начались продажи компактного седана Kia. На рынке Узбекистана начались продажи нового компактного седана K3, производство которого налажено на местном заводе ADM Jizzakh. Покупателям автомобиль доступен с двумя моторами и в четырёх вариантах оснащения, пишет портал 110km.ru.

Моторная гамма модели включает 1,4-литровый «атмосферник» на 95 сил и 123-сильный двигатель объёмом 1,6 литра. С первым сочетается механическая трансмиссия, со вторым — 6-диапазонный «автомат», привод — передний.

Размеры машины составляют 4545 мм в длину, 1765 мм в ширину, а размер колёсной базы равен 2670 мм.

Оснащение седана в базовой комплектации Classic включает медиасистему с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, мультируль, подогрев и электропривод зеркал. Стоит такая машина 219,9 млн сумов (1,31 млн рублей).

Версия Luxe дополнительно оборудована виртуальной панелью приборов, подогревом передних сидений, круиз-контролем. Исполнение Prestige также обзавелось подогревом руля двухзонным климат-контролем, передними и задними датчиками парковки, люком в крыше, беспроводной зарядкой для смартфонов, светодиодной оптикой.

Топовому варианту исполнения GT-Line, помимо прочего, положен увеличенный до 10,0 дюйма тачскрин медиасистемы, мониторинг слепых зон, система удержания в полосе, функция предотвращения столкновений при движении задним ходом, атмосферная подсветка салона. Внешне машину можно узнать по спортивному обвесу и диодным противотуманным фарам.

Диапазон цен на Kia K3 в Узбекистане варьируется от 219,9 от 299,9 млн сумов (от 1,3 до 1,8 млн рублей).