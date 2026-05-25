Nio ES9 представят в конце мая: предзаказы в 1,5 раза выше, чем у ES8

Флагманский электрический кроссовер Nio ES9 официально представят 27 мая в 19:30 по пекинскому времени. Производитель уже подготовил партию автомобилей для оперативных поставок, что говорит о готовности к реальным продажам, а не просто к сбору предзаказов. После премьеры покупатели смогут оформить заказ, а специальная акция с депозитом в 5000 юаней (около 740 долларов или 52800 рублей) завершится. Сейчас этот взнос удваивается и засчитывается как 10000 юаней (примерно 1470 долларов или 105700 рублей) при оплате машины. Начальная цена ES9 составляет 528000 юаней (около 77700 долларов или 5,58 млн рублей) с батареей, но финальная стоимость в Китае обычно ниже предзаказной, что может стать приятным сюрпризом для первых клиентов.

© Nio

Модель играет важную стратегическую роль: Nio стремится повторить успех ES8 в премиум-сегменте и адаптировать технологии флагманского ET9 для более практичного кузова. В их числе — собственный 5-нанометровый чип помощи водителю Shenji NX9031 и операционная система SkyOS. Глава компании Уильям Ли сообщал, что количество предзаказов превысило аналогичный показатель ES8 более чем в 1,5 раза, что свидетельствует о высоком спросе.

Для демонстрации возможностей Nio организовала пробег на 10000 км, который ES9 преодолел за 94 часа 19 минут 11 секунд, используя сеть станций замены батарей на китайских автомагистралях. Это доказывает, что для больших электромобилей важны не только запас хода, но и скорость возвращения в путь.

Если итоговая цена окажется ниже предварительной, ES9 может стать серьезным конкурентом дорогим бензиновым SUV и минивэнам, а не просто витринной моделью.