Cupra прощается с пятицилиндровым мотором

Компания Cupra готовит прощальную версию модели Formentor VZ5, которая станет самой мощной в линейке. Новинка получит 390-сильный двигатель и сможет развивать скорость до 280 км/ч. Этот автомобиль знаменует завершение выпуска версии с пятицилиндровым мотором. Подробности — в материале портала speedme.ru.

Ожидается, что прощальная модификация получит форсированный двигатель, который будет выдавать на 30 лошадиных сил больше, чем стандартная версия. Помимо увеличения отдачи, инженеры доработают подвеску и тормозную систему, чтобы обеспечить более острую управляемость. Купеобразный кроссовер также может получить особые элементы экстерьера, отличающие его от обычных версий.

Тираж специальной серии, по предварительным данным, будет ограничен. Точные сроки начала продаж и цены пока не объявлены. Cupra, до недавнего времени выступавшая как подразделение Seat, продолжает расширять модельный ряд, и Formentor остается одной из ключевых моделей бренда. Прощальная версия VZ5 станет своеобразной точкой в развитии этой высокопроизводительной линейки.