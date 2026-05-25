Российским мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах

В РФ мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах. Министерство транспорта России готово рассмотреть вопрос о разрешении ездить по выделенным для городского транспорта полосам для водителей двухколёсных транспортных средств.

Как отметил глава ведомства Андрей Никитин, как мотоциклист он поддерживает эту инициативу, однако как министр считает необходимым проработать этот вопрос и подумать над безопасностью такого решения.

Министр отметил, что необходимо для начала продумать оптимальную схему движения. Также он не исключил, что возможное нововведение будет рассматриваться вместе с вопросом электровелосипедов.