Раритетная Lada X-Cross 5 появилась в продаже: таких авто всего 170 штук

Редкую Lada X-Cross 5 выставили на продажу за 1,79 млн рублей.

На вторичном рынке России выставили на продажу редкий экземпляр Lada X-Cross 5 — кроссовера, так и не ставшего серийным. Владелец оценил уникальный автомобиль в 1 790 000 рублей.

История этой модели началась в 2023 году, когда на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка тестовой партии. По сути, X-Cross 5 представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. От оригинального «китайца» машину отличают лишь логотипы Lada.

Планировалось, что модель поступит к дилерам, но проект свернули, едва начав. Всего собрали 170 экземпляров, которые так и не попали в розничную продажу. Машины распределили в корпоративный парк АвтоВАЗа — часть осталась в Тольятти, другие разъехались по московским компаниям.

Габариты кроссовера составляют 4525 мм в длину при колесной базе 2700 мм. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., агрегатированный с 7-ступенчатым «роботом». Привод — только передний. Вполне вероятно, что этот экземпляр займет место в чьей-то частной коллекции.

