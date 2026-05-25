BMW представила новую модификацию компактвэна 2 Series Active Tourer

Компания BMW представила на японском рынке новую модификацию компактвэна 2 Series Active Tourer — 220i Active Tourer Exclusive. Автомобиль оснащён 48-вольтовой мягкогибридной системой, которая призвана улучшить повседневный комфорт и топливную экономичность. Модель уже доступна для заказа у официальных дилеров, а первые поставки ожидаются после июня.

Силовая установка включает 1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый турбомотор с отдачей 156 л.с. и 240 Нм крутящего момента, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Дополнительный электромотор, интегрированный в трансмиссию, питается от литий-ионной батареи и добавляет мощность, доводя общую совокупную отдачу до 170 л.с. и 280 Нм. Кроссовер совместим с работой системы рекуперации энергии при замедлении.

Электромотор также выполняет функцию стартера, что делает перезапуск двигателя менее заметным для водителя. Основная задача гибридной технологии — сгладить рывки при старте, снизить расход топлива в городских заторах и сделать паузы системы «старт-стоп» более плавными. Автомобиль не превращается в электрокар, но убирает часть неприятных моментов обычного бензинового агрегата.

Новинка позиционируется как компактный премиальный автомобиль для семьи и города, а не как спортивная модель. Производитель делает акцент на уверенность и комфорт ежедневных поездок, а не на яркую динамику. Цена на японском рынке составляет 5,43 миллиона иен (примерно 34 600 долларов или 2,72 миллиона рублей).