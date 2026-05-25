Первый электрический Ferrari Luce проверит спрос на суперкар без мотора V12

В Риме 25 мая Ferrari представит Luce — свою первую полностью электрическую модель, которая станет серьезным вызовом для итальянского производителя. Репутация бренда долгие годы строилась на звуке двигателя и механических ощущениях, и теперь компании предстоит доказать, что электрокар способен дарить те же эмоции. Ожидается, что новинка будет дорогим электрическим Gran Turismo, а не попыткой выйти на массовый рынок батарейных машин. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

По информации отраслевых изданий, Luce оснастят четырьмя электромоторами суммарной мощностью более 1000 л.с., батареей на 122 кВт·ч с 880-вольтовой архитектурой и запасом хода свыше 530 км по циклу WLTP. Ориентировочная цена новинки — около 500 тысяч евро (примерно 41,3 млн рублей), однако официального подтверждения этих цифр от Ferrari пока не поступало.

Главная задача для инженеров — не просто добиться высокой динамики, а сохранить уникальные ощущения от вождения, присущие Ferrari. Для этого они применяют собственную платформу, активную подвеску, полный привод и систему управления моментом по каждому колесу. В разработке интерьера участвовало ателье LoveFrom, основанное Джони Айвом и Марком Ньюсоном.

При этом рынок дорогих спорткаров остается консервативным: сама Ferrari скорректировала свои планы, снизив долю электромобилей в портфеле до 20% к 2030 году, тогда как гибриды и машины с ДВС займут по 40%. Для потенциальных покупателей важны остаточная стоимость, звук мотора и редкость модели, а не только показатели разгона. Таким образом, Luce может стать нишевым предложением для тех, кто ищет новый опыт, но успех проекта будет зависеть от того, удастся ли передать эмоции без традиционного выхлопа.