Самый быстрый четырехцилиндровый двигатель установили на новый спорткар Lotus

Новый Lotus оснастили самым быстрым четырёхцилиндровым двигателем. Пока Lotus готовит к 2028 году новую Esprit, компания предлагает подождать за рулём её младшей версии — обновлённой Emira 420 Sport, сообщает Carscoops.

В Lotus посчитали, что Emira недостаточно самобытна, поэтому решили увеличить мощность, улучшить аэродинамику, добавить задние вентиляционные жалюзи в ретро-стиле и снизить вес самого быстрого в мире серийного автомобиля с четырёхцилиндровым двигателем.

Мощность новинке обеспечивает не 400-сильный (406 л.с.) V6 от Toyota, который устанавливается на Emira V6 SE, а хорошо знакомый 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель от AMG. Этот мотор уже используется на 360-сильной (365 л.с.) Emira Turbo и 400-сильной Turbo SE. Оба двигателя в ближайшее время будут заменены новым 3,0-литровым V6 от Horse Powertrain.

Мощность двигателя увеличилась до 414 л.с., а крутящий момент вырос с 480 до 500 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч сократился с 4,0 до 3,9 секунды. Максимальная скорость поднялась с 291 до 299,4 км/ч, хотя версия Turbo SE и раньше была самой быстрой среди четырёхцилиндровых машин.