Прототип электрического седана Xiaomi SU7 был замечен на дорогах Испании, что вызвало обсуждения о возможном скором расширении рынка компании на Европу. Автомобиль, который проходил тестирование вблизи Барселоны, стал первым указанием на то, что китайский производитель может начать поставки в регион. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ранее компания Xiaomi представила модель SU7 в конце 2023 года, и с тех пор она уже успела стать популярной в Китае. Тестирование в Европе указывает на то, что бренд рассматривает возможность выхода на международные рынки, хотя официальных подтверждений пока нет. Седан, оснащённый мощной батареей, способен проехать до 800 км на одном заряде и развивать скорость до 265 км/ч.

Появление Xiaomi SU7 в Испании произошло незадолго до начала тура по европейским странам, который, вероятно, включает посещение Франции, Германии и Италии. В компании пока воздерживаются от комментариев, но инсайдеры предполагают, что таким образом Xiaomi оценивает спрос и инфраструктуру для электромобилей в регионе. Если планы осуществятся, SU7 может составить конкуренцию моделям Tesla и другим премиальным электрокарам.