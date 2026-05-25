АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva Legend

Компания АвтоВАЗ расширила возможности линии по сварке кузовов внедорожников Lada Niva Legend в процессе очередного этапа модернизации производства, которое проводилось в первой половине мая.

© Российская Газета

АвтоВАЗ завершил плановый этап модернизации линии сборки внедорожников Lada Niva Legend. После доработки линии по сварке кузовов ее производительность выросла с 22 до 30 единиц в час, говорится в видео встречи главы АвтоВАЗа Максима Соколова с сотрудниками завода. Ролик был опубликован в корпоративном канале Max.

Также компания модернизировала линию по окраске кузовов внедорожника. Работы провели в два этапа: во время зимнего корпоративного отпуска и в мае. Это позволило заметно улучшить качество лакокрасочного покрытия: стала более равномерной толщина катафорезного грунта, а само покрытие - более гладким.

Расширение возможностей линии связано с ростом спроса на Lada Niva Legend. По итогам первого квартала 2026 года реализация Niva Legend увеличилась на 6,7% в годовом выражении - до 7,854 тысячи единиц. В марте 2026 года было продано 2,924 тысячи таких автомобилей, что на 17,5% больше, чем в марте 2025 года.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ готовится продемонстрировать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обновленную Lada Niva Legend.