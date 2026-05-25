Toyota 4Runner 1996 года продали дороже, чем стоит новый: что в нем особенного

Ностальгия по надежным автомобилям 80-90-х годов охватывает не только российских водителей, но и людей по всему миру. И вот на волне этой эйфории в США с молотка ушел Toyota 4Runner 1996 года с небольшим пробегом в 11 200 км.

Выигрышная ставка на аукционе Mecum"s Indy составила 52 800 долларов (3 760 000 рублей). Для сравнения: модель текущего года выпуска в автосалоне стоит около 43 700 долларов (3 111 700 рублей).

Речь идет не о какой-то специальной или редкой модификации - это обычная версия 4Runner, сохранившая свой первозданный вид. Более того, шины даже не поменяли: внедорожник продали с оригинальной 30-летней резиной.

Под капотом автомобиля находится 3,4-литровый двигатель, известный своей надежностью и способностью преодолевать сотни тысяч километров без поломок. Его максимальная мощность составляет 278 лошадиных сил. В паре с ним трудится 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод - полный.

