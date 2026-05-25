Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв

Nissan, прекративший официальные поставки в Россию, сообщил об отзыве 68 265 машин, проданных на китайском рынке. Все они были собраны на совместном с Dongfeng Motor предприятии. Об этом пишет CarNewsChina со ссылкой на данные Государственного управления по регулированию рынка (SAMR).

Сервисная кампания затронет электрический седан Nissan N7 (49 465 единиц) и подключаемый гибридный внедорожник Nissan N6 (18 800).

Причина отзыва — дефект узла педали акселератора. В ходе эксплуатации внутренние детали изнашиваются: между вращающимися элементами и выступающей опорной конструкцией возникает трение, что мешает педали свободно возвращаться в исходную позицию и создает потенциальную угрозу безопасности. О каких-либо авариях или травмах, связанных с проблемой, регулятор не сообщал.

С 25 мая 2026 года для владельцев машин организовано бесплатное устранение дефекта. На всех автомобилях, попавших в сервисный список, дилеры заменят узел педали акселератора. Владельцам модели N6 дополнительно установят модернизированную педаль тормоза, форма которой соответствует обновленному акселератору.

