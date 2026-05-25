На первый электрический Range Rover откроют заказы до конца 2026 года

Range Rover готовит к выходу свою первую полностью электрическую модель, и подход к ее презентации будет необычным. Вместо масштабных автосалонов компания решила показывать новинку узкому кругу привилегированных клиентов за закрытыми дверями, чтобы подчеркнуть ее люксовый статус. Летом 2026 года стартует серия приватных мероприятий, а первые заказы планируют открыть во второй половине того же года. Прототип уже мелькнул на публике в Лондоне на выставке RHS Chelsea Flower Show, затем его продемонстрируют на Сардинии и в период Уимблдона. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Автопроизводитель делает ставку на то, что электромобиль воспримут как предмет роскоши, а не рядовой электрокроссовер, и избегает кардинальных изменений в облике. Внешность новой модели сохраняет классический силуэт Range Rover, обновления коснулись лишь более гладкой передней части, закрытой решетки радиатора и специальных колпачков колес.

Технические подробности пока держатся в секрете: JLR не раскрывает объем батареи, запас хода, мощность, тип привода и цену. Электромобиль не станет отдельным суббрендом и будет продаваться параллельно с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями. Производство организовано в Великобритании при поддержке Tata Motors.