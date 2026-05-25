Какие новинки покажут на выставке коммерческого транспорта COMvex

26 мая в Москве откроется масштабная выставка коммерческого транспорта COMvex. В "Крокус Экспо" соберутся ведущие автопроизводители, дилеры и разработчики из России и дружественных стран. "Российская газета" выделяет главные премьеры этого международного смотра.

Выставка COMvex проходит в этом году на фоне серьезного падения рынка коммерческой техники, но этот фон, похоже, лишь подстегивает участников мотор-шоу к демонстрации силы и взвешенности. Например, показательно, что все новинки, которые участники выставят в этом году на площади свыше 200 000 м2, так или иначе заточены под российские реалии, многие активно локализуются, а модельные линейки планомерно разрастаются. Словом, налицо желание переломить ситуацию и оживить российский рынок.

Так, Горьковский автозавод представит новую модификацию "ГАЗели NN". Прежде тяжелые версии "ГАЗелей" имели ограничение по полной массе в 4,6 тонн и существовали только в заднеприводном исполнении. Однако новая машина имеет полную массу уже 5 тонн, а вместе с нею также полный привод, двухскатные задние колеса и усиленную ходовую часть. Все это серьезно расширяет возможности для монтажа на шасси легендарной "полуторки" различных надстроек.

Нижегородская компания "Промтех", являющаяся с апреля 2026 года деловым партнером АвтоВАЗа, работает, образно говоря, на два фронта. На первом наступление ведется совместно с волжским предприятием. Речь о целой линейке "каблучков", созданных "Промтехом" на базе шасси и кузовов моделей Lada. Заявлены, в частности, новые версии рефрижераторов и грузовых фургонов на базе Lada Granta.

Второе направление - стильные и практичные микроавтобусы Capitan-C ENA вместимостью от 6 до 9 мест. Эти переднеприводные машины с несущим кузовом собирают на нижегородских площадях завода "Промтех" уже вне кооперации с АвтоВАЗом, в рамках СПИК. Такие машины уже доступны для заказа у российских дилеров марки.

Посетителям шоу будут явно интересны новинки автозавода "Урал". Все пять экспонатов, которые представит завод, имеют специализацию в коммунальной или сельскохозяйственной сфере. Например, "Урал 80" с крано-манипуляторной установкой предназначен для ремонта контактной сети. А автогидроподъемник АГП-52 на шасси "Урал Next" 6х6 снабжен телескопической стрелой, которая поднимается на 52 метра для удобства строительных и ремонтных работ.

Важная новинка КамАЗа - седельный тягач 65656 нового поколения К5. Эта машина с колесной формулой 6х4, экономичным двигателем и передовой электроникой оснащена комфортабельной кабиной и соответствуем строгим требованиям ДОПОГ (соглашение о международной перевозке опасных грузов). Еще одна интересная премьера КамАЗа - флагманская модификация магистрального седельного тягача 54901. Машина в исполнении Hi-tech отличается форсированной силовой установкой, расширенным набором электронных ассистентов и повышенным комфортом.

На особое внимание публики может рассчитывать компания "Романов". Этот отечественный автопроизводитель специализируется на создании машин на базе военных платформ с глубокой адаптацией. Главной новинкой станет уже серийный грузовой автомобиль БАЗ 6х6. При полной массе 36 тонн он предназначен для работы в сложных дорожных и климатических условиях. Серийное производство тяжелых грузовиков БАЗ началось в декабре 2025 года на бывшей площадке Scania и MAN в Санкт-Петербурге.

Важнейшей новинкой компании СТТ станет тяжелый магистральный тягач "Валдай 45 Pro". Модернизированная модель предназначена для работы в составе автопоезда полной массой до 45 тонн и серьезно адаптирована для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. Среди прочего, машина получила дополнительное утепление кабины и антикоррозийную обработку. Производство этой модели уже стартовало на заводе в Нижнем Новгороде.

Весьма любопытной обещает быть также экспозиция российского стартапа NEMO ("Нью Энерджи Моторс"). Этот российский бренд разрабатывает электрогрузовики, адаптированные для эксплуатации в российских условиях. Очередной шаг в этом направлении - легкий коммерческий грузовик с уникальной надстройкой "Ледник". Речь о фургоне для перевозки продуктов питания глубокой заморозки (до −40 °C), построенном на шасси NEMO E350. Такая техника уже выпускается на площадке в Нижегородской области.

Отметим также продукт компании "АМТ Н.В." - предприятия по производству большегрузных автомобилей в Миассе. Когда-то это было СП "Ивеко-УралАЗ", затем - СП "Ивеко АМТ". Теперь уже независимый завод производит в Миассе оригинальные модели из комплектующих восточного партнера. Стоит обратить внимание на такую важную премьеру компании, как седельный тягач АМТ 6x6 на сжиженном природном газе. Этот грузовик имеет полную массу автопоезда до 130 тонн. Это очень выносливый полноприводный автомобиль, предназначенный для буксирования полуприцепов даже в сложных условиях эксплуатации.

Добавим, что Comvex 2026 станет также не только подиумом, но и площадкой для дискуссий и презентаций. Так, популярная в РФ компания Shacman не будет демонстрировать в "Крокусе" грузовую технику, но представит обновленную стратегию развития на российском рынке.