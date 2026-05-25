Бензиновый седан MG 5 может покинуть Австралию

Бензиновый седан MG 5 может вскоре покинуть австралийский рынок: производитель рассматривает возможность прекращения его продаж в стране, а также ухода из некоторых сегментов легковых автомобилей. Причиной тому служат как ужесточающиеся экологические нормы, так и смещение потребительского спроса в сторону кроссоверов и электромобилей. На данный момент официального решения ещё не принято, но представители бренда отметили, что окончательный вердикт будет вынесен после оценки рыночной ситуации.

MG 5 — это одна из немногих оставшихся бензиновых моделей марки на австралийском рынке, и его потенциальный уход отражает общемировые тенденции. Дело в том, что австралийские власти стремятся ужесточить требования к выбросам, что делает эксплуатацию классических ДВС менее выгодной для автопроизводителей. Кроме того, покупатели всё активнее выбирают паркетники и гибриды, оставляя нишу обычных седанов менее востребованной.

Если компания всё же решит снять MG 5 с продажи, это оставит марку без привычного бюджетного седана на топливе. Такой шаг может быть воспринят как часть глобального перехода MG Motor к электрификации — напомним, что в портфеле бренда уже есть несколько электрокаров, включая кроссоверы ZS EV и Marvel R Electric. Ожидается, что оглашение окончательных планов произойдёт в ближайшие недели или месяцы.