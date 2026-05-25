Honda может возродить CRX

Компания Honda может возродить знаменитую модель CRX, известную своим компактным и спортивным дизайном, но уже в электрической версии. Слухи о возможном возвращении этого автомобиля появились после того, как японский автопроизводитель подал заявку на регистрацию товарного знака CRX в Европе.

© Honda

Ожидается, что новая модель сохранит черты предшественника, став небольшим, юрким и энергичным – эдаким современным электрокаром, сочетающим в себе динамику и экологичность. Пока нет официального подтверждения от компании, но энтузиасты уже строят догадки, каким может быть перезапуск культовой модели.

Данные о регистрации бренда указывают на то, что Honda, возможно, нацелена на выпуск двухместного электромобиля, который будет соответствовать духу оригинальной CRX, снискавшей славу как острая и легкая машина. В случае реализации, новинка может стать прямым конкурентом других возрожденных компактов с нулевым уровнем выбросов. Однако, исторически CRX славилась своим зажигательным характером бензинового двигателя, поэтому перевод на электрическую тягу потребует сохранения той же остроты в управлении и ощущении скорости.

Поклонникам остается только гадать, реализует ли автопроизводитель эти планы в серийном автомобиле.