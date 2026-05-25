Toyota готовит три новинки для PIMS 2026

Филиппинский международный автосалон 2026 года станет площадкой для премьеры сразу нескольких внедорожных новинок Toyota. Согласно информации, опубликованной порталом Top Gear Philippines, японский автопроизводитель рассматривает возможность представить Land Cruiser 300 HEV, Land Cruiser FJ и электрический Hilux. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Экспозиция PIMS пройдет с 4 по 7 июня, и Toyota уже подтвердила свое участие. Ранее компания обнародовала годовой план запусков, в который входят такие модели, как Urban Cruiser, новый RAV4, LC300 HEV, Land Cruiser FJ и новый Hilux. В связи с этим дебют некоторых из этих авто на автосалоне не кажется случайным, а вполне ожидаем.

Наибольший интерес вызывает Hilux BEV. На рынках вроде Филиппин этот пикап давно считается рабочим инструментом, поэтому его электрическая версия должна доказать не только экологичность, но и практичность в условиях высокой температуры, плохих дорог и интенсивного использования. В Таиланде новое поколение Hilux уже было показано в электрическом варианте, так что его региональное появление — лишь вопрос времени.

Гибридный Land Cruiser 300 HEV ориентирован на снижение расхода топлива тяжелого рамного внедорожника без потери мощности и полного привода. Land Cruiser FJ, в свою очередь, может стать более бюджетным вариантом для входа в семейство Land Cruiser, сочетая внедорожный имидж с более доступной ценой по сравнению с флагманом LC300. Таким образом, Toyota выстраивает линейку, где электрификация не выглядит как компромисс: один автомобиль создан для работы, другой — для статуса, третий — для тех, кто ищет компактный и недорогой внедорожник. Главный вопрос для потенциальных покупателей останется прежним — стоимость после выхода на рынок.