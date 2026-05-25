Новый соперник BMW M3: Audi RS5 получила 639 л.с. и запас хода на电子тяге

Спорткар Audi RS5, который готовится составить конкуренцию BMW M3, получил мощный гибридный двигатель. Новинка будет представлена на индийском рынке, её силовая установка выдает 639 лошадиных сил, а также позволяет проезжать определённое расстояние на электротяге. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Audi RS 5 нового поколения подтвержден для запуска в Индии
Автомобиль оснащён гибридной системой, которая сочетает мощный ДВС и электромотор, благодаря чему суммарная отдача достигает почти 640 лошадиных сил. Такой агрегат позволяет Audi RS5 уверенно конкурировать с баварскими моделями M-серии. При этом запас хода на электротяге делает машину более практичной в городских условиях.

Ожидается, что новинка появится в Индии в ближайшее время. Производитель делает ставку на высокую производительность в сочетании с экологичностью. Улучшенная аэродинамика и адаптированная подвеска должны обеспечить отличную управляемость.