Audi RS 5 нового поколения подтвержден для запуска в Индии

Спорткар Audi RS5, который готовится составить конкуренцию BMW M3, получил мощный гибридный двигатель. Новинка будет представлена на индийском рынке, её силовая установка выдает 639 лошадиных сил, а также позволяет проезжать определённое расстояние на электротяге. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Автомобиль оснащён гибридной системой, которая сочетает мощный ДВС и электромотор, благодаря чему суммарная отдача достигает почти 640 лошадиных сил. Такой агрегат позволяет Audi RS5 уверенно конкурировать с баварскими моделями M-серии. При этом запас хода на электротяге делает машину более практичной в городских условиях.

Ожидается, что новинка появится в Индии в ближайшее время. Производитель делает ставку на высокую производительность в сочетании с экологичностью. Улучшенная аэродинамика и адаптированная подвеска должны обеспечить отличную управляемость.