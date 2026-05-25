Депутат ГД предложил убрать избыточные требования для частных таксистов

Депутат ГД Лисовский предложил убрать избыточные требования для частных таксистов
В российском законодательстве нужно установить отдельный правовой статус для водителей, готовых подрабатывать в сфере перевозок, а также освободить их от избыточных требований законодательства. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Об этом он заявил "РГ".
По его оценке, частные водители на личных автомобилях, работающие через агрегаторы, могут стать промежуточным звеном между общественным транспортом и профессиональным такси. Дело в том, что нынешнее регулирование не создает для них адекватного режима, пояснил парламентарий. Ведь действующий федеральный закон "О такси" №580-ФЗ требует от частных водителей на личных автомобилях ежедневно проходить до и послерейсовые технические и медицинские осмотры, маркировать автомобиль, ставить его и себя в реестры.
"Мы не предлагаем заменять автобусы частниками. Но традиционная маршрутная сеть не справляется: 49% пассажиров вынуждены делать пересадки, а в городах с населением 50-250 тысяч качество транспорта резко падает, - объяснил необходимость мер Лисовский. - Нужен отдельный, исполнимый правовой статус для водителей, готовых подрабатывать. Это не требует миллиардных закупок - только политической воли создать новый цифровой слой мобильности. Иначе мы будем и дальше терять и перевозки, и безопасность".
Проблема в том, что для неисполнимых для частников требований закона о такси водители уходят в серую зону, заявил депутат.
"Только в мае 2026 года мы выявили более 11 тысяч нелегальных сообществ в Telegram и ВКонтакте с аудиторией свыше 22 миллионов человек, - рассказал он. - Там нет ни страховки, ни контроля. Выход - не запреты, а легальный и безопасный режим регулируемого паратранзита, когда частный водитель на личном авто работает через платформу, но без ежедневных осмотров и такси-атрибутики".
Лисовский с коллегами провел исследование вместе с социологической компанией Russian Field, и результаты всероссийского опроса, по его оценке, тревожат: 45% пассажиров по стране уже столкнулись с закрытием маршрутов или сокращением работы транспорта, а 28% ждут автобус дольше, чем раньше. При этом каждый четвертый, кто заметил рост ожидания, теряет более 20 минут.
"Это не единичные сбои - это системный сбой в целых регионах", - считает Лисовский. В связи с этим и предлагается восполнить пробелы за счет частников.