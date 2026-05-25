Депутат ГД предложил убрать избыточные требования для частных таксистов

В российском законодательстве нужно установить отдельный правовой статус для водителей, готовых подрабатывать в сфере перевозок, а также освободить их от избыточных требований законодательства. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. Об этом он заявил "РГ".

© Российская Газета

По его оценке, частные водители на личных автомобилях, работающие через агрегаторы, могут стать промежуточным звеном между общественным транспортом и профессиональным такси. Дело в том, что нынешнее регулирование не создает для них адекватного режима, пояснил парламентарий. Ведь действующий федеральный закон "О такси" №580-ФЗ требует от частных водителей на личных автомобилях ежедневно проходить до и послерейсовые технические и медицинские осмотры, маркировать автомобиль, ставить его и себя в реестры.

"Мы не предлагаем заменять автобусы частниками. Но традиционная маршрутная сеть не справляется: 49% пассажиров вынуждены делать пересадки, а в городах с населением 50-250 тысяч качество транспорта резко падает, - объяснил необходимость мер Лисовский. - Нужен отдельный, исполнимый правовой статус для водителей, готовых подрабатывать. Это не требует миллиардных закупок - только политической воли создать новый цифровой слой мобильности. Иначе мы будем и дальше терять и перевозки, и безопасность".

Проблема в том, что для неисполнимых для частников требований закона о такси водители уходят в серую зону, заявил депутат.

"Только в мае 2026 года мы выявили более 11 тысяч нелегальных сообществ в Telegram и ВКонтакте с аудиторией свыше 22 миллионов человек, - рассказал он. - Там нет ни страховки, ни контроля. Выход - не запреты, а легальный и безопасный режим регулируемого паратранзита, когда частный водитель на личном авто работает через платформу, но без ежедневных осмотров и такси-атрибутики".

Лисовский с коллегами провел исследование вместе с социологической компанией Russian Field, и результаты всероссийского опроса, по его оценке, тревожат: 45% пассажиров по стране уже столкнулись с закрытием маршрутов или сокращением работы транспорта, а 28% ждут автобус дольше, чем раньше. При этом каждый четвертый, кто заметил рост ожидания, теряет более 20 минут.