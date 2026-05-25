Новый Jimny Rhino получил декор с носорогом и колеса в стиле off-road

Японский внедорожник Suzuki Jimny получил агрессивное обновление для поклонников офф-роуда — новую версию под названием Rhino, разработанную независимой студией.

Специалисты доработали экстерьер, установив новые бамперы, расширители колесных арок и защиту днища. Клиренс увеличился, что улучшило геометрическую проходимость. Кроме того, автомобиль получил внедорожные шины и усиленную подвеску.

Силовой агрегат остался без изменений — 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 102 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Однако тюнинг-комплект включает лебедку и дополнительное освещение. Стоимость пакета Rhino пока не раскрывается, но ожидается, что новинка будет доступна для заказа в ближайшее время.