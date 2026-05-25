Ford Bronco 2024 признан лучшим SUV по удобству использования

Аналитики американского автомобильного издания назвали Ford Bronco 2024 года выпуска лучшим в своем классе среднеразмерных двухрядных внедорожников. Модель получила самые высокие оценки за удобство использования и практичность по итогам комплексного тестирования. Исследование проводилось по множеству критериев, включая эргономику салона, вместительность багажного отделения и общую продуманность конструкции. Данный результат стал очередным подтверждением успешного возвращения легендарного внедорожника на рынок.

© Ford

Эксперты отметили интуитивно понятное управление функциями, удобные сиденья и множество отсеков для мелочей, что делает автомобиль пригодным для повседневного использования. Важным преимуществом названа возможность быстрой трансформации салона под различные нужды. При этом оценивалось не только оснащение, но и качество материалов отделки. Конкуренты Bronco уступили по ряду параметров, связанных с комфортом для пассажиров. Данное исследование не учитывало внедорожные характеристики, а сосредотачивалось сугубо на аспектах практичности и юзабилити.