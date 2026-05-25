Tesla Cybercab назвали самым экономичным электромобилем

Tesla заявила, что её беспилотное такси Cybercab стало «самым эффективным электромобилем в истории». По данным производителя, машина расходует всего 165 ватт-часов на милю. Это примерно 102,5 ватт-часов на километр. Ближайший конкурент, как пишут СМИ, Lucid Air Pure, потребляет почти на 28% больше энергии.

Но откуда такая экономия? У Cybercab нет руля, педалей и даже возможности ручного управления. В салоне — только два пассажирских места. Автомобиль спроектирован исключительно для перевозки людей в автоматическом режиме.

Да и благодаря сверхлёгкой конструкции и «идеальной для обтекания» форме, инженерам удалось установить небольшую батарею — менее 50 кВт·ч. Это снижает стоимость самого автомобиля и уменьшает время зарядки.

Производство Cybercab уже началось на заводе в Техасе.