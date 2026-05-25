В России анонсировали новую модель марки UMO
В РФ сертифицируют вторую модель марки UMO. Компании «ЭМ Рус» и Яндекс приступили к связанным с сертификацией второй модели своего бренда на российском рынке процедурам. Предполагается, что речь идёт о последовательном гибриде под индексом 8, который по габаритам окажется больше уже выпускаемого в Москве UMO 5.
По предварительным данным, новинки будет оснащаться электромоторами на 100 или 130 л. с., которые станут питаться от аккумулятора ёмкостью от 75 до 124 Ач.
Покупателям модель будет предложена в двух вариантах исполнения: Max и Ultra/ Топовую версию можно будет отличить по более дорогим материалам отделки салона, продвинутой акустике, проекционному дисплею и расширенному перечню водительских ассистентов.
Производство UMO 8 наладят на столичном заводе «Москвич», где уже собирают базовые электромобиль под индексом 5. Ожидается, что премьера гибрида состоится летом 2026 года.
Читайте также:
Выяснилось, сколько машин одной марки соберут в Москве в 2026
Российским мотоциклистам дадут новые привилегии на дорогах
Оценить скоростной режим на дорогах России предложили нейросети