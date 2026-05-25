Лимит скорости могут повысить на трех федеральных трассах

Росавтодор может повысить скорость на ряде участков федеральных трасс "Таврида", М-3 "Украина" и М-4 "Дон" уже в этом году, сообщает РБК.

Уточняется, что увеличение лимита максимально разрешенной скорости до 110 километров в час ожидается на всех трех трассах, но на ряде участков: с 65-го по 124-й километр трассы М-3 "Украина" и на участке с 933-го по 1 024-й километр М-4 "Дон".

Условием повышения максимально разрешенной скорости на "Тавриде" называется установка стационарного освещения.

Ожидается, что вопрос об увеличении лимита скорости может быть рассмотрен после завершения работ и проведения комплекса мероприятий по организации движения.

В настоящее время на большей части "Тавриды" максимально разрешено разгоняться до 90 километров в час. В это же время на трассе продолжаются работы. Речь идет об участке с 8-го по 87-й километр. При этом проект для освещения участков трассы с 87-го по 187-й и с 187-го по 269-й километры еще согласовывается.

Ранее в "Автодоре" предупреждали, что разгон автомобилей до 300 километров в час – это грубое нарушение ПДД и прямая угроза жизни. Так в компании комментировали тренд с видео, где автомобилисты превышают скорость на трассах с плотным потоком машин. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и ПДД, подчеркнув, что никакой видеоролик не стоит человеческой жизни.

