Новый BMW по цене Toyota Supra выйдет тиражом 115 штук

Мотоцикл BMW за 4,2 млн рублей украсили картами знаменитой гонки . На этой неделе состоится 115-й юбилейный заезд легендарных гонок Isle of Man TT. В честь события BMW выпустила лимитированную серию своего мощнейшего супербайка. Всего в мире будет продано 115 экземпляров, сообщает Carscoops.

Главное отличие M 1000 RR от обычных мотоциклов — матово-зелёная окраска British Racing Green Uni Matt, дополненная рисунками, воспроизводящими самые известные отрезки трассы Isle of Man TT. Также на карбоновой крышке воздушного фильтра и чёрном сиденье из алькантары нанесены логотипы гонки.

В комплектацию супербайка входят индивидуальная номерная табличка на верхней траверсе, алюминиевый топливный бак с цветными акцентами, чёрный маятник, задняя подставка, мотоциклетный коврик и сертификат подлинности.

В специальную версию Isle of Man TT не внесли никаких технических доработок. Под капотом — всё тот же 999-кубовый атмосферный рядный четырёхцилиндровый двигатель, выдающий 205 л.с. при 13 000 об/мин и 113 Нм крутящего момента при 11 100 об/мин. Коробка передач — шестиступенчатая. Крупные антикрылья на обтекателях генерируют прижимную силу 23 кг на скорости 300 км/ч.

В BMW не раскрыли план распределения лимитированных M 1000 RR Edition Isle of Man TT по рынкам. Известно лишь, что в Великобритании продадут пять экземпляров по цене 59 300 долларов (примерно 4,2 млн рублей).