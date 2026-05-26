На «КамАЗе» назвали главное препятствие для внедрения грузовых беспилотников

Главное препятствие для повсеместного внедрения грузовых беспилотников «КамАЗ» в интервью «Ридусу» назвал первый заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров.

© Lenta.ru

По его словам, главным сдерживающим фактором является неготовность сопутствующей инфраструктуры.

«В первую очередь, это современные системы связи, чтобы иметь доступ к автомобилю в любом месте и любой ситуации. Все должно поддерживаться на современном уровне. В большинстве случаев условия на магистралях у нас сегодня достаточно хорошие: современная разметка, качественные дороги. Необходимо только решить вопрос со связью», — объясняет Гумеров.

Кроме того, требуется привести логистические технологии в соответствие с возможностями беспилотной техники. Он подчеркнул, что машины технически готовы к автономному передвижению, особенно по магистральным трассам. Но единичные успешные рейсы не делают технологию по-настоящему рентабельной.

Гумеров пояснил, что настоящая экономическая отдача наступит только при объединении транспорта в полностью автоматизированную систему «хаб-ту-хаб». Речь идет о цепочке, где груз без участия людей перемещается между автоматическими складами, загружается и паркуется. Это исключит простои на промежуточных этапах.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что к концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около одной тысячи беспилотных грузовых машин, а к 2030 году беспилотный коммерческий парк увеличится до четырех тысяч единиц.