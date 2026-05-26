«Королевская роскошь»: на российский рынок вышел внедорожник Rox Adamas

Премьера рамного гибридного внедорожника состоялась в Москве. Автомобиль доступен в России по цене от 10,1 млн рублей. Помимо шестиместной версии с «капитанскими» задними креслами в России доступна и семиместная модификация, рассчитанная на эксплуатацию большой семьей.

«В Объединенных Арабских Эмиратах именно королевская семья сделала выбор в пользу Rox и считает его своим основным автомобилем», — заявил на презентации посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль Джабер. Дипломат признался, что владеет сразу четырьмя автомобилями Rox.

Adamas — второй автомобиль китайского бренда в России после Rox 01. Rox Adamas, как и модель 01, оснащен последовательной гибридной силовой установкой. Под капотом 1,5-литровый бензиновый двигатель, который служит для зарядки батареи. В движение внедорожник приводят тяговые электромоторы, суммарный запас хода превышает 1,2 тыс. км.

Для России подготовили специальную версию «Большая семья» (2+3+2). По сравнению с Rox 01, пространство для ног пассажиров третьего ряда увеличили на 8 мм, высоту потолка — на 20 мм. Сохранена и компоновка «Бизнес» (2+2+2). Все пять дверей оснащены доводчиками, а клавиши в салоне стилизованы под «алмазную огранку».

Цены на Rox Adamas варьируются в пределах 10,1−10,4 млн рублей, первые машины уже поступили к официальным дилерам.

