В России сертифицирован люксовый седан из Петербурга

В РФ сертифицирован роскошный седан петербургской сборки. Новый дорогой седан Senat 900 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ, который опубликован в открытых базах Федерального института промышленной собственности, позволяет начать продажи автомобиля на российском рынке.

© Quto.ru

Подробностей о модели в сертификате практически нет. Известно лишь, что в движение её будет приводить двигатель FAW — это может указывать на то, что «донором» является китайский Hongqi H9. По предварительным данным, речь идёт о 3,0-литровом агрегате на 326 сил, соответствующем экологическому классу «Евро-6».

Производство новинки будет налажено на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербургских Шушарах.

Официальная премьера Senat 900 состоится в начале июня 2026 года на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).