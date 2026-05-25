Какая боль: в Индии представлен интерьер сверхбюджетной Tata Tiago

Tata рассекретила интерьер сверхбюджетного хетчбэка Tiago. Индийская автокомпания показала салон обновленного электромобиля Tiago EV за три дня до официального дебюта в Индии. Рестайлинговый Tiago EV получил полностью переработанную переднюю панель с двумя экранами для приборов и мультимедийной системы. Архитектура салона в целом унифицирована с бензиновым Tiago.

Для электромобиля предусмотрена тканевая обивка кресел вместо искусственной кожи и двухцветный вариант отделки салона. Согласно пожеланиям клиентов, в салоне появились задние дефлекторы вентиляции и карманы на спинках передних сидений. Еще одно новшество -- система камер кругового обзора, которой ранее бюджетный электрокар не располагал.

В салоне сохранился «аналоговый» блок управления климатом с двумя поворотными переключателями и блоком кнопок. На центральной консоли появились глянцевые черные вставки.

Технические подробности Tata пока держит в секрете. Предшественник оснащался батареями на 19,2 и 24 кВт·ч с максимальным запасом хода 223 и 293 км соответственно. Вероятно, силовая установка рестайлинговой версии останется прежней.

