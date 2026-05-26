Lucid выкупила Air Touring после 11 месяцев программных сбоев

Электромобиль Lucid Air Touring, принадлежавший известному YouTube-блогеру Джейсону Фенске (Engineering Explained), столкнулся с множеством программных неисправностей, что в итоге привело к обратному выкупу машины производителем. За 11 месяцев владения автомобиль не имел серьезных поломок и никогда не оставлял водителя на дороге, но накопил более 20 различных сбоев, связанных с софтом. Проблемы проявлялись как постоянная череда раздражающих ошибок, каждая из которых по отдельности не была фатальной. Среди них — отказ открывания задних дверей при разблокировке, нелогичная работа климат-контроля задних пассажиров, периодическое исчезновение линий камеры заднего вида, частые сбои Apple CarPlay, а также самопроизвольное переключение режима удержания Hold на режим Roll, из-за чего электромобиль начинал самостоятельно двигаться.

Особенно показательным стал маршрут протяженностью около 644 км, за время которого Фенске зафиксировал восемь различных сбоев. Lucid собиралась заменить проблемный экземпляр на аналогичный, но подходящего автомобиля в наличии не оказалось. Для публичного владельца с широкой аудиторией такой обмен был рискованным, так как идеальная машина выглядела бы специально подготовленной, а новая с дефектами только усугубила бы репутационные потери бренда.

На тематических форумах и платформах вроде Reddit встречаются жалобы на аналогичные ошибки — нестабильную работу режимов движения, сбои мультимедиа, багажника, переднего отсека, дверных ручек и замков. Хотя оценить масштаб проблемы сложно, случай с Фенске не является единичным и указывает на системные недостатки программной части модели.

Неприятность ситуации в том, что базовая инженерия Lucid Air действительно сильна по таким параметрам, как батарея, двигатель и запас хода. Однако в условиях современных роскошных электромобилей качество означает стабильную работу всего остального — от дверей до мультимедиа. Если эти системы живут своей жизнью, высокотехнологичная машина превращается в дорогой девайс с плохой прошивкой.