Porsche опровергает слухи: оппозитный двигатель на 911 останется

Компания Porsche успокоила поклонников легендарной модели 911, опровергнув слухи о скором прекращении выпуска автомобилей с оппозитным двигателем. Производитель заявил, что техника с горизонтально расположенными цилиндрами останется ключевой частью гаммы, а отказ от неё не планируется в обозримом будущем. Как отметили в компании, споры вокруг возможного перехода на электродвигатели не повлияют на текущие предпочтения клиентов.

© соцсети

Впрочем, это не означает, что разработка электрических версий заморожена: инженеры Porsche продолжают работы над гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Тем не менее компания не собирается торопиться с масштабными изменениями, так как считает важным сохранить узнаваемый облик 911.

Оппозитный двигатель стал символом модели на протяжении десятилетий, и его ликвидация вызвала бы неоднозначную реакцию среди поклонников и экспертов. Руководство Porsche подчеркнуло, что клиенты по-прежнему заинтересованы в классических версиях с ДВС, и компания намерена удовлетворять этот спрос.