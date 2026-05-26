Ferrari представила первый электромобиль Luce стоимостью более €500 тыс.

«Феррари» в понедельник в Риме представила свой первый полностью электрический автомобиль — пятиместный Luce.

Новинка развивает максимальную скорость 310 км/ч, её стоимость превышает € 500 тыс. В разработке дизайна участвовала студия LoveFrom бывшего дизайнера Apple Джонатана Айва. Первые поставки клиентам начнутся в октябре.

Четыре электромотора (по одному на каждое колесо) выдают суммарно 1035 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. Батарея ёмкостью 122 кВт·ч с 800-вольтовой архитектурой обеспечивает запас хода около 530 км. Снаряжённая масса — 2260 кг при длине кузова около пяти метров.

Для Luce также разработана специальная звуковая система, усиливающая вибрации силовой установки, чтобы создать характерный электрический звук «Феррари» вместо искусственного шума двигателя.