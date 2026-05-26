Дефектный двигатель Toyota 2GR-FE прошел 491 000 км без капремонта

Двигатель Toyota 2GR-FE V6, известный своей ненадёжностью и проблемами с масложором, сумел проработать почти полмиллиона километров без капитального ремонта, что стало неожиданностью даже для механиков. Вскрытие мотора на авто с пробегом 491 000 км выявило необычную картину: несмотря на износ многих деталей, некоторых критических повреждений, ожидаемых при таком пробеге, не оказалось.

Специалисты разобрали силовой агрегат, установленный на Toyota Sienna 2007 года выпуска, и обнаружили, что поршневая группа, головки блока и коленвал оказались в относительно хорошем состоянии, хотя мотор считался "дефектным" из-за конструктивного дефекта масляных каналов. Выяснилось, что основной причиной износа стали не заводские недоработки, а большое количество нагара на поршнях и масляных каналах, что привело к ухудшению смазки. При этом металлическая стружка в поддоне отсутствовала, что говорит о плавном износе, а не катастрофе.

Тем не менее, некоторые прокладки и сальники были полностью разрушены, а свечи зажигания находились в критическом состоянии из-за нагара. Несмотря на все эти проблемы, двигатель продолжал работать и не требовал замены, что противоречит его репутации. Инженеры отметили, что своевременная замена масла, возможно, позволила бы этому мотору пройти ещё больше, но даже без капитального ремонта он продемонстрировал неожиданную живучесть.