Ford Bronco оказался надежнее Jeep Wrangler, но сильно уступил Toyota 4Runner

Рамный внедорожник Ford Bronco, несмотря на свой яркий дизайн, не может похвастаться высокой надежностью. По информации Consumer Reports, которую пересказали эксперты 32CARS, прогнозируемый рейтинг модели на 2026 год составляет всего 40 баллов из 100. Это выше, чем у Jeep Wrangler (26 баллов) и Land Rover Defender (30 баллов), но значительно уступает показателям Toyota 4Runner, который набрал 95 баллов. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Деградация качества началась уже через год после дебюта модели в 2021-м, когда она получила 56 баллов. В 2022 году рейтинг упал до 32, затем немного подрос до 37 и 39, а в 2025-м составил 36. За это время у владельцев возникали многочисленные нарекания на датчики, мультимедийную систему, 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, преждевременный износ подвески, повышенный шум ветра, протечки и деформации съёмной жёсткой крыши. У ранних версий с 2,7-литровым V6 были зафиксированы дефекты впускных клапанов, на которые Ford организовал отзывную кампанию. Всего с момента возрождения Bronco было проведено 21 отзывная акция по этой модели.

Таким образом, выбор данного внедорожника зависит от того, что важнее покупателю, считают аналитики. Если в приоритете стильный внешний вид, возможность снять крышу, отличная геометрия для серьёзного бездорожья и настоящие офф-роуд способности, то Bronco вполне может устроить. Однако тем, кто нацелен на максимальную ликвидность, долговечность и отсутствие частых поломок, стоит отдать предпочтение Toyota 4Runner, чья надёжность на порядок выше.