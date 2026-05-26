Голландцы показали электромобиль на солнечных батареях Nun 13s за $9000 с хитростью от бокового ветра

Нидерландская компания Squad Mobility представила электрический транспорт Nun 13s, который использует солнечную энергию для подзарядки. Разработчики из Европы бросают вызов американским конкурентам, применяя хитрость, связанную с боковым ветром, чтобы улучшить характеристики. Инженеры сделали ставку на легкую конструкцию и эффективные солнечные панели. По их замыслу, такая машина идеально подходит для городских поездок и не требует частой подзарядки от сети.

© Delft Solar Team

Чтобы снизить себестоимость и повысить доступность, разработчики придумали нестандартное решение: Nun 13s имеет съемные солнечные панели, которые владелец может снять и использовать отдельно, например, для зарядки других устройств. Однако самое интересное заключается в другом — представители компании сообщили, что транспортное средство может подзаряжаться даже от отраженного света, что делает его более независимым от погодных условий. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, а запас хода на одном заряде, усредненный, составляет 72 километра.

При этом у новинки есть особенность: используя так называемый «эффект бокового ветра», разработчики смогли добиться более низкого энергопотребления, чем у аналогов. Такая хитрость позволяет электромобилю эффективнее использовать энергию солнца и быть более стабильным на дороге. Ожидается, что в серию машина пойдет по цене около 9 тысяч долларов, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет альтернативу громоздким и дорогим электрокарам.