Голландцы показали электромобиль на солнечных батареях

Нидерландская компания Squad Mobility представила электрический транспорт Nun 13s, который использует солнечную энергию для подзарядки. Разработчики из Европы бросают вызов американским конкурентам, применяя хитрость, связанную с боковым ветром, чтобы улучшить характеристики. Инженеры сделали ставку на легкую конструкцию и эффективные солнечные панели. По их замыслу, такая машина идеально подходит для городских поездок и не требует частой подзарядки от сети.

© Delft Solar Team

Чтобы снизить себестоимость и повысить доступность, разработчики придумали нестандартное решение: Nun 13s имеет съемные солнечные панели, которые владелец может снять и использовать отдельно, например, для зарядки других устройств. Однако самое интересное заключается в другом — представители компании сообщили, что транспортное средство может подзаряжаться даже от отраженного света, что делает его более независимым от погодных условий. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, а запас хода на одном заряде, усредненный, составляет 72 километра.

При этом у новинки есть особенность: используя так называемый «эффект бокового ветра», разработчики смогли добиться более низкого энергопотребления, чем у аналогов. Такая хитрость позволяет электромобилю эффективнее использовать энергию солнца и быть более стабильным на дороге. Ожидается, что в серию машина пойдет по цене около 9 тысяч долларов, что делает ее привлекательной для тех, кто ищет альтернативу громоздким и дорогим электрокарам.