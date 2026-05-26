Почему россияне зафанатели от Volkswagen Tiguan L из Китая

Россияне полюбили китайский локальный Volkswagen Tiguan L. Он заметно превосходит глобальную версию по габаритам и щеголяет таким уровнем оснащения, который не доступен даже немецкому потребителю. Богатые россияне скупают из автосалонов и других «китайских европейцев»: длиннобазные седаны и кроссоверы от Mercedes-Benz, BMW и Audi, аналогов которым в других частях света попросту не существует. Подробнее об этих моделях, -- в обзоре журнала Motor.

© Motor.ru

Volkswagen Tiguan L и Pro

Вопреки стереотипам, Volkswagen Tiguan L — вовсе не глобальная модель с механической вставкой в кузов, сделанной ради любви китайцев к пространству. Актуальная генерация 2025 модельного года построена на современной платформе MQB Evo, но инженеры наделили ее самобытными настройками ходовой части и оригинальным оформлением носа и кормы. Длина кузова достигает 4733 мм, а расстояние между осями — 2791 мм, что дает фору в 109 мм европейским и американским собратьям.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

С точки зрения техники китайцам доступны два наддувных агрегата: базовый 1.5 на 160 л.с. и более производительный 2.0 на 186 л.с., сочетающийся с передним или полным приводом. И тут кроется главный секрет привлекательности для российского покупателя: младший мотор вплотную подходит к границе льготного тарифа утилизационного сбора (выше 160 сил начинается коммерческий тариф), что делает ввоз машины в Россию экономически оправданным приключением.

© Volkswagen

Прайс-лист в Китае открывается с отметки 181,8 тысячи юаней (около 2,2 млн рублей). Однако истинный фурор производит флагманская модификация Tiguan L Pro. Под ее капотом скрывается уже 2-литровый турбомотор с отдачей в 220 л.с., спаренный с полным приводом.

На внутреннем рынке такой автомобиль оценивается от 236,8 тысячи юаней (примерно 2,9 млн рублей). Российские же компании, специализирующиеся на параллельном импорте, просят за хорошо упакованные экземпляры от 4,5 до 5,5 млн рублей. Переплата объясняется уникальным оборудованием: адаптивными пневматическими стойками, интеллектуальной системой автоматической парковки и продвинутым комплексом автономного вождения, активным вплоть до 130 км/ч. Ничего из этого арсенала немецкий Tiguan предложить своим клиентам не может.

Актуальный Mercedes-Benz E-Class Long с кузовным индексом V214 — это практически уменьшенная копия представительского S-класса, где ставка сделана на абсолютный комфорт пассажиров второго ряда. Инженеры растянули колесную базу относительно глобального седана на колоссальные 133 мм, доведя ее до 3094 мм. Физическое воплощение этой прибавки таково: при росте водителя в 180 см сидящий сзади человек может без стеснения положить ногу на ногу, не опасаясь испачкать спинку переднего кресла.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Техническая начинка отвечает статусу: в Китае седан продается с бензиновыми «турбочетверками» 2.0, усиленными 48-вольтовой электрической надстройкой. Салон встречает цифровым царством SuperScreen с тремя дисплеями и креслами с подогревом, вентиляцией и перфорированной кожей. Каналы альтернативного импорта исправно доставляют эти удлиненные седаны в РФ, где на онлайн-витринах их стоимость варьируется от 8,6 до 10 миллионов рублей.

Audi A5L

Ситуация с Audi A5 наглядно демонстрирует разницу менталитетов. Если для всего остального мира A5 выпускается исключительно в кузове лифтбэк, то специально для Китая немецкий бренд решил сохранить классический трехобъемный седан с отдельным багажником. Встретить такую машину за пределами КНР нереально.

© Audi

Внешне A5L выделяется цельной светодиодной полосой на корме с подсвеченными кольцами эмблемы — деталь, которой лишена европейская версия. Длина кузова достигает 4908 мм при колесной базе 2969 мм (плюс 77 мм к мировому варианту). Движущей силой выступает бензиновый 2.0 TFSI, развивающий 204 или 272 л.с. Особый колорит машине придает комплекс систем активной безопасности, разработанный технологическим гигантом Huawei. Цены в Китае стартуют с 289,8 тысячи юаней (3,55 млн рублей), однако российские дилеры предлагают такой седан минимум за 5,7 млн.

Седан Volkswagen Magotan делит техническую архитектуру MQB с глобальным Passat, обладает идентичной передней частью и шасси, но на этом родство заканчивается. Интерьер модели — манифест цифрового минимализма. Центральное место занимает 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы, развернутый к пилоту, а физические кнопки сведены к необходимому минимуму. В список оснащения также включена адаптивная пневмоподвеска. Двигательная гамма представлена турбомоторами 1.5 TSI и 2.0 TSI с мягкогибридной поддержкой. Цены в КНР начинаются от 189 тысяч юаней (2,3 млн рублей).

© Volkswagen

Главная технологическая изюминка Magotan девятого поколения — автопилот второго уровня, работа которого базируется на алгоритмах нейросети. Электроника способна не только автоматически перестраиваться в ряду, но и грамотно входить на скоростные магистрали и съезжать с них, а также распознавать сигналы светофора и дорожные знаки.

BMW X3L

Четвертое поколение BMW X3 для Китая — это уже не просто адаптация, а отдельная модель с собственным индексом G48, в то время как мир знает этот кузов как G45. Инженеры удлинили колесную базу на 111 мм. Визуально пропорции «китайца» выдают измененная центральная стойка и задние двери. Результат превзошел ожидания: по простору на втором ряду этот паркетник вплотную приблизился к старшему брату X5.

© BMW

Моторная линейка в новой генерации получила 48-вольтовый стартер-генератор. Локомотивом продаж на китайском рынке служит версия xDrive30Li с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 258 сил. Водитель и пассажиры взаимодействуют с автомобилем через большой изогнутый дисплей фирменной медиасистемы. Официальный ценник в Китае стартует с 399,6 тыс. юаней (4,9 млн рублей). В России за удлиненный X3 просят от 7 млн рублей и выше.

BMW 3 Series L

Задний ряд китайской «трешки» с индексом G28 предлагает пассажирам запас пространства, достойный «пятерки». Колесную базу растянули ровно на 110 мм (до 2961 мм). В январе 2026 года баварцы обновили этот седан, сделав его невероятно щедрым уже в начальной комплектации: подогрев передних кресел, электропривод пятой двери и камеры кругового обзора положены по умолчанию.

© BMW

Под капотом трудится проверенный мотор B48 объемом 2.0 литра в двух степенях форсировки — 184 и 245 л.с. Крутящий момент передается на заднюю или обе оси через безальтернативный 8-ступенчатый автомат ZF. Российские дилеры, имеющие такие машины в наличии, отдают удлиненную «трешку» за 7,1 млн рублей за версию с 245-сильным двигателем.