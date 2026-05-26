Fiat Topolino удостоен награды Compasso d'Oro ADI за дизайн

Миниатюрный Fiat Topolino получил престижную награду Compasso d'Oro ADI
Миниатюрный электрокар Fiat Topolino, созданный на базе шасси Quadro, получил престижную итальянскую награду Compasso d'Oro ADI. Эта премия, отмечающая выдающийся дизайн, была вручена за инновационный подход и эстетику модели, выпускаемой с 2023 года. Жюри высоко оценило уникальный стиль, вдохновлённый классическим Fiat 500, но адаптированный для современных городских условий.
Topolino развивает скорость до 45 километров в час и относится к категории лёгких квадрициклов, что позволяет управлять им даже без водительских прав. Концепция автомобиля ориентирована на мобильность в плотной городской застройке, предлагая компактные размеры и маневренность. Модель оснащена батареей, обеспечивающей запас хода до 75 километров, что достаточно для ежедневных поездок по городу.
Производство налажено в Италии, где сочетается ручная сборка и современные технологии. Компания рассматривает Topolino не просто как транспортное средство, а как элемент городской культуры с индивидуальным характером. Награда Compasso d'Oro ADI подчеркивает значимость дизайна в автопроме и популяризирует микроэлектромобили как альтернативу традиционным авто.