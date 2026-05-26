Компания Chevrolet готовится выпустить новый компактный седан Onix Eco 2027 года, который будет работать на чистом этаноле. Эта модель станет преемником нынешнего поколения Onix и, по предварительным данным, получит заметно изменённый дизайн и доработанное оснащение.

Новинка ориентирована прежде всего на бразильский рынок, где использование биотоплива особенно популярно. Автомобиль будет оснащаться 1,0-литровым трёхцилиндровым двигателем, способным работать как на бензине, так и на этаноле. Мощность агрегата достигнет порядка 120 лошадиных сил, что позволит седану занять нишу доступного и экономичного транспортного средства. Помимо экологичности, акцент сделан на снижении эксплуатационных расходов. По расчётам инженеров, автомобиль сможет проезжать на одном баке этанола до 600 километров. При этом запас хода может варьироваться в зависимости от стиля вождения. Производство модели будет налажено на заводе GM в Бразилии.

Ожидается, что новинка появится в продаже в текущем году, однако точные сроки пока не раскрываются. Более подробные технические характеристики и официальная информация о Chevrolet Onix Eco 2027 будут обнародованы позже. В компании подчёркивают, что разработка велась с учётом современных требований к топливной эффективности и выбросам. Таким образом, южноамериканский рынок вскоре может получить ещё один доступный вариант в сегменте компактных седанов.